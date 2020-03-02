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Google'dan milyonlarca telefon sahibine şok uyarı! Hemen silin... Eğer bir tanesi bile yüklüyse...

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar... Uygulama; Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri işlemleri yapmalarına imkan veren yazılımlardır. Uygulamaların hazırlanması için yazılım dilleri ve aynı zamanda bazı uygulama geliştirme araçları kullanılır.

02.03.2020 15:43 - Son Güncelleme: 02.03.2020 15:43
Google'dan milyonlara uyarı! Bu uygulamaları hemen silin! Eğer bir tanesi bile yüklüyse...

Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu.

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Google'dan milyonlara uyarı! Bu uygulamaları hemen silin! Eğer bir tanesi bile yüklüyse...

AMAN DİKKAT! İŞTE BAŞINIZA İŞ AÇACAK O UYGULAMALAR

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

Google'dan milyonlara uyarı! Bu uygulamaları hemen silin! Eğer bir tanesi bile yüklüyse...

Pro Camera Beauty

Google'dan milyonlara uyarı! Bu uygulamaları hemen silin! Eğer bir tanesi bile yüklüyse...

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google'dan milyonlara uyarı! Bu uygulamaları hemen silin! Eğer bir tanesi bile yüklüyse...

Artistic Effect Filter

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