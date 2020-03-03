Haberler Galeri Teknoloji Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

Bir insan düşünün, tam 1000 yaşına kadar yaşasın ve şu an hayatta olsun... Bilim insanlarının yıllardır araştırmalarını yaptığı ve çalışmalarını sürdürüğü konulardan biri olan 'yaşlılık' konusunda bilim insanlarından şaşırtan bir açıklama geldi. İngiliz biyomedikal gerontolog Dr. Aubrey de Grey, 1000 yaşına kadar yaşayacak insanın muhtemelen şu an dünyada olduğunu söyledi.

03.03.2020 09:35 - Son Güncelleme: 03.03.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





