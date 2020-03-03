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Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

Bir insan düşünün, tam 1000 yaşına kadar yaşasın ve şu an hayatta olsun... Bilim insanlarının yıllardır araştırmalarını yaptığı ve çalışmalarını sürdürüğü konulardan biri olan 'yaşlılık' konusunda bilim insanlarından şaşırtan bir açıklama geldi. İngiliz biyomedikal gerontolog Dr. Aubrey de Grey, 1000 yaşına kadar yaşayacak insanın muhtemelen şu an dünyada olduğunu söyledi.

03.03.2020 09:35 - Son Güncelleme: 03.03.2020 09:48
Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

İngiliz biyomedikal gerontolog Dr. Aubrey de Grey, SENS Araştırma Vakfı'nda yaşlanmaya karşı araştırmalar yapan bir bilim insanı.

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Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

İngiltere merkezli haber sitesi olan Express.co.uk'ye konuşan Dr. Aubrey de Grey, geçtiğimiz 20 yıl içinde yaşlanmaya karşı büyük ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

Bu çalışmalara olan ilginin de her geçen gün arttığını söyleyen Dr. Aubrey de Grey, yaşlanmanın durdurulmasının geniş çaplı bir devrime yol açacağını belirtti.

Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

Kaliforniya merkezli SENS Araştırma Vakfı, 2009 yılında yaşlanmayı önleyecek araştırmalar yapmak için kuruldu.

Bilim insanları açıkladı! 1000 yaşına kadar yaşayacak o insan şu anda hayatta

Dr. Aubrey de Grey liderliğinde çalışmalarına devam eden vakıf, insan vücudundaki moleküler ve hücresel hasarın onarılması için önemli çalışmalara imza atıyor.

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