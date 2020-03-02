Haberler Galeri Teknoloji Google bile buradan uzak duruyor... Tehlike çok büyük! Gizli bilgilerden, seri katillere...

Google bile buradan uzak duruyor... Tehlike çok büyük! Gizli bilgilerden, seri katillere...

Bu internetin ucu bucağı yok... İnternet, sosyal ağlar özellikle son yıllarda hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İş ve özel yazışmalar, şifreler, kredi kartları, sosyal ağlar ve aklınıza gelebilecek pek çok şeyi intertle paylaşıyoruz. Fakat bildiğimiz internet ve internet siteleri dışında bambaşka ve tehlikeli bir sanal alem daha var. Dark Web ucu bucağı olmayan , bir o kadar da tehlikeli bir dünya sunuyor. Devletlerin gizli belgelerinden, seri katillere kadar her şey burada bulunuyor. Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

02.03.2020 12:43 - Son Güncelleme: 02.03.2020 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





