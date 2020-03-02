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Google bile buradan uzak duruyor... Tehlike çok büyük! Gizli bilgilerden, seri katillere...
Google bile buradan uzak duruyor... Tehlike çok büyük! Gizli bilgilerden, seri katillere...
Bu internetin ucu bucağı yok... İnternet, sosyal ağlar özellikle son yıllarda hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İş ve özel yazışmalar, şifreler, kredi kartları, sosyal ağlar ve aklınıza gelebilecek pek çok şeyi intertle paylaşıyoruz. Fakat bildiğimiz internet ve internet siteleri dışında bambaşka ve tehlikeli bir sanal alem daha var. Dark Web ucu bucağı olmayan , bir o kadar da tehlikeli bir dünya sunuyor. Devletlerin gizli belgelerinden, seri katillere kadar her şey burada bulunuyor. Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?
02.03.2020 12:43
- Son Güncelleme: 02.03.2020 13:04
Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.
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Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?
Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.
Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşılabiliyor.
Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan demek mümkün…