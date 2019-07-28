"Atom" Türkiye düşmanlarının yeni korkulu rüyası olacak

Proje için ASELSAN Macunköy yerleşkesinde tapa otomatize üretim hattı kuruldu.

Sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla yeni nesil programlanabilir parçacıklı mühimmat kullanımı gündeme geldi. Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içerisinde bırakılmasına dayalı söz konusu mühimmat konsepti; klasik mühimmat tipleri ile etkinlik sağlanamayan birçok hava tehdidine karşı maliyet-etkin hava savunma çözümü sağlıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen dip tapalı bir akıllı mühimmat olan Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artarak küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlıyor. Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor.