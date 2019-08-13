Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silin! Başınız belaya girebilir (silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde...

13.08.2019 11:36 - Son Güncelleme: 13.08.2019 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





