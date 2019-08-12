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Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

Bilimsel devrimin 1600′lerin sonundan 18. yy' ın sonuna kadar en radikal buluşlarını yaptığı görülebilir. Bilimsel fikirlerin sosyal ve politikal çevrelerde yayılmasıyla aydınlanma yaşandı. Bu buluşların çoğu, çağın en zeki ve dahi bireyleri tarafından ömürlerini bilime adayarak buldukları, günlük hayatın vazgeçilmezi olan buluşlar. Dünya tarihi içerisinde binlerce, milyonlarca buluş olsa da bazı icatlar tarihin akışını tamamen değiştirerek insanlığa yön verdi. Sizler için dünya tarihini değiştiren buluşları derledik. İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

12.08.2019 20:17 - Son Güncelleme: 12.08.2019 20:23
Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

1993- Apple Newton

Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

1990 - World Wide Web (WWW)

Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

1995 - DVD

Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

1990 - Hubble uzay teleskobu

Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

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