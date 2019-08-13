TSK'nın yeni silahı devreye alındı! Hem kör ediyor hem de susturuyor

MİLKAR-3A3 sistemi, alt ve üst bant olarak 2 araçta yer alıyor. Kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek bant bölüntüsüne ve araç seçimine göre tek araçta da çözüm üretilebiliyor.

Sistem şelteri ile iklimlendirme birimleri, antenler ve birincil güç kaynağı jeneratörü, 4x4 araç platformu üzerinde ergonomik olarak yer alıyor. Sistem, tüm muhteviyatının araç platformu üzerinde taşınabilmesi sayesinde taktik sahada yüksek harekat yeteneğine sahip bulunuyor. Karıştırma görevinin icrası sonrası çok kısa süre içinde mevzi değiştirilebiliyor.