Bilim insanları gözünü buraya çevirdi! ABD'de görüntülenen UFO'lar...
Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'de çekilen bu görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü... Bu kez yer ABD'nin Arizona eyaletinden. İddialara göre Arizona'da 3 UFO birlikte görüldü ve kameralara böyle yansıdı.
20.02.2020 09:40
- Son Güncelleme: 20.02.2020 09:52
İnternet çağının ortaya çıkması ve iyice gelişmesiyle birlikte neredeyse her gün yeni bir UFO iddiası ortaya atılıyor. Bu iddiaların büyük bir kısmı asılsız ve yalan olsa da bazıları gerçeklik taşıyabiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Express.co.uk isimli İngiltere merkezli internet sitesinin yaptığı haberde ortaya çıkan UFO görüntülerinin 2016 yılının Ağustos ayında gerçekleştiği belirtildi.
Yayınlanan iki dakikalık videoda üç adet ışığın gök yüzünde üçgen şeklinde konumlandığı görülüyor. Bu noktada komplo teoricileri ortaya çıkan görüntünün uzaylıların donanması olduğunu belirtti.
İlginç teorileri ile ünlenen UFO teorisyeni Scott Waring görüntülerle ilgili olarak, "Şimdi bu harika bir manzara. UFO'lar gökyüzünde bir filo oluşturmak için tek tek görünüyor. Muhtemelen bir yeraltı uzaylı üssünden geliyorlardı.
UFO'ların iyi bir misyonu olmayabileceğini iddia etti. Üçgen form şeklinde oldukları için askeri bir amaç güdüyor olabilirler. ABD ordusu bile jetlerini yalnız uçuşa göndermiyor." dedi.