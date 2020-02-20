Haberler Galeri Teknoloji Bilim insanları gözünü buraya çevirdi! ABD'de görüntülenen UFO'lar...

Bilim insanları gözünü buraya çevirdi! ABD'de görüntülenen UFO'lar...

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'de çekilen bu görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü... Bu kez yer ABD'nin Arizona eyaletinden. İddialara göre Arizona'da 3 UFO birlikte görüldü ve kameralara böyle yansıdı.

20.02.2020 09:40 - Son Güncelleme: 20.02.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





