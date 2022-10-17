Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!

Facebook uygulamasının son özelliği ise Protect olarak tanıtıldı. Bu yeni özelliği kullanmayan yani güncellenme yapılmayan hesaplar ile otomatik olarak kapatılacak. Bu açıklamanın yapılmasının sonrasında Facebook kullanıcılarının bu özelliği kullanıp kullanmayacağı konusu ile ilgili karar vermesi gerekmektedir.