Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!
Türkiye'de ve Dünya'da en süregelen sarfedilen sosyal medya programların bir tanesi de Facebook. Bu program sık sık olarak güncellenerek yeni özellikler kazanmaktadır. Eklenen her yeni özellik ise kullanıcılar bağlamında kullanılması zorunlu. Yani uygulamayı kullanabilmek için kesinlikle programın güncellenmesi gerekmektedir.
17.10.2022 12:09 - Son Güncelleme: 17.10.2022 12:09
Facebook uygulamasının son özelliği ise Protect olarak tanıtıldı. Bu yeni özelliği kullanmayan yani güncellenme yapılmayan hesaplar ile otomatik olarak kapatılacak. Bu açıklamanın yapılmasının sonrasında Facebook kullanıcılarının bu özelliği kullanıp kullanmayacağı konusu ile ilgili karar vermesi gerekmektedir.
Facebook Mail
Facebook her kullanıcısına yeni proje ile alakalı mail gönderdi. Kullanıcılara gönderilen maillerde güncellenme linki ve sorumluluklar bulunmakta.