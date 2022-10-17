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Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!

Türkiye'de ve Dünya'da en süregelen sarfedilen sosyal medya programların bir tanesi de Facebook. Bu program sık sık olarak güncellenerek yeni özellikler kazanmaktadır. Eklenen her yeni özellik ise kullanıcılar bağlamında kullanılması zorunlu. Yani uygulamayı kullanabilmek için kesinlikle programın güncellenmesi gerekmektedir.

takvim.com.tr
17.10.2022 12:09 - Son Güncelleme: 17.10.2022 12:09
Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!

Facebook uygulamasının son özelliği ise Protect olarak tanıtıldı. Bu yeni özelliği kullanmayan yani güncellenme yapılmayan hesaplar ile otomatik olarak kapatılacak. Bu açıklamanın yapılmasının sonrasında Facebook kullanıcılarının bu özelliği kullanıp kullanmayacağı konusu ile ilgili karar vermesi gerekmektedir.

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Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!

Facebook Protect

Yeni özelliğin tanıtılması ile birlikte birçok Facebook kullanıcısı projeyi araştırmaya başladı. Genel olarak Facebook Protect bir güvenlik kontrol sistemidir.

Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!

Dolayısıyla uygulamayı kullananlarının hesaplarının daha güvenli bir şekilde kullanılması için çıkarılan bir özelliktir. Bu özellik sayesinde yabancı kişilerin hesaplara erişimleri daha zor bir hal alacak.

Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!

Öte yandan bilgisayar korsancılığının da bir nebze önüne geçilmesi amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama aslında üyelerin güvenliği açısından çok önemli bir uygulama olsa da kullanma mecburiyetinin bulunması kullanıcılar açısından sıkıntılı durumlar oluşturabilir.

Facebook kullananlara dumur eden haber! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak!

Facebook Mail

Facebook her kullanıcısına yeni proje ile alakalı mail gönderdi. Kullanıcılara gönderilen maillerde güncellenme linki ve sorumluluklar bulunmakta.

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