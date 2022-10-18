Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Genelde insanlar profil fotoğraflarını seçerken kötü nedenle kullanmak mümkün endişesi taşıyor ve diledikleri gibi fotoğraf koyamıyorlardır. Bu durumdan şikayetçi olan bireylerin derdine derman olması için getirilen bu özellik Whatsapp kullanan insanlar bağlamında sevinçle karşılandı.