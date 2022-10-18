Whatsapp'tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!
Kendini sık sık güncelleyen Whatsapp yalnızca yakınlarıyla konuşmayan profilini üçüncü bireylerle de paylaşmak mecburiyetinde olan kimseler amacıyla profil fotoğrafını gizleme özelliğini getirdi. Bu sayede fotoğrafınızı paylaşmak istemediğiniz kişilerden basitçe saklayabilirsiniz. Böylece hesaplarınız bağlamında çok daha içten fotoğraflar seçebilirsiniz.
18.10.2022 08:55 - Son Güncelleme: 18.10.2022 08:55
Genelde insanlar profil fotoğraflarını seçerken kötü nedenle kullanmak mümkün endişesi taşıyor ve diledikleri gibi fotoğraf koyamıyorlardır. Bu durumdan şikayetçi olan bireylerin derdine derman olması için getirilen bu özellik Whatsapp kullanan insanlar bağlamında sevinçle karşılandı.