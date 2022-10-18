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Haberler Teknoloji Whatsapp'tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Whatsapp'tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Kendini sık sık güncelleyen Whatsapp yalnızca yakınlarıyla konuşmayan profilini üçüncü bireylerle de paylaşmak mecburiyetinde olan kimseler amacıyla profil fotoğrafını gizleme özelliğini getirdi. Bu sayede fotoğrafınızı paylaşmak istemediğiniz kişilerden basitçe saklayabilirsiniz. Böylece hesaplarınız bağlamında çok daha içten fotoğraflar seçebilirsiniz.

takvim.com.tr
18.10.2022 08:55 - Son Güncelleme: 18.10.2022 08:55
Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Genelde insanlar profil fotoğraflarını seçerken kötü nedenle kullanmak mümkün endişesi taşıyor ve diledikleri gibi fotoğraf koyamıyorlardır. Bu durumdan şikayetçi olan bireylerin derdine derman olması için getirilen bu özellik Whatsapp kullanan insanlar bağlamında sevinçle karşılandı.

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Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Hemen kolayfca yapın!

Henüz bu özelliği nasıl aktif duruma getireceğinizi bulamadıysanız ilk olarak uygulamayı açın ve sağ üst kısımda tespit edilen üç noktaya tıklayın.

Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Burada açılan menüden ayarlar opsiyonuna tıklayın. Karşınıza hesap alternatifi çıkacak. Tıkladıktan sonra açılan yeni menüden saklılık opsiyonuna tıklayın.

Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Bu menüde profil resmi sekmesini göreceksiniz. Bu seçeneğe bastıktan sonra karşınıza fotoğraflarınızı kimlerin görebileceğini ayarlamak amacıyla değişik alternatifler çıkacak.

Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı... Dertlere derman oldu!

Kimlerin sizin resminizi görmesini istiyorsanız o seçeneğe tıklayın. Bundan sonra bundan sonra fotoğrafınızı yalnızca belirlediğiniz kişilere görünür duruma getirmiş olursunuz.

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