Dünya Türkiye'yi konuşacak! YESS ilk kez görüntülendi...
ROKETSAN, son dönemdeki terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için dünyada da oldukça yenilikçi olan Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni geliştirdi.
Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, Alka Yönlendirilmiş Enerji SilahSistemi'ni (YESS) ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı. Alka, ilk kez paylaşılan test görüntülerinde el yapımı patlayıcı, güvenlik ihlali yapan drone, mühimmat taşıyan drone, casus drone, sürü drone saldırısı gibi tehditleri başarıyla bertaraf etti.
"Bu sayede drone, sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkin bir sistem. Aynı zamanda el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını sağlıyor. Hedeflerin hassas takibini yaparak, üzerinde bulunan radar ve elektrooptik sistemlerle birden fazla hedefin aynı anda takibini gerçekleştiriyor ve tahribatını sağlayabiliyor. Şu anda Roketsan'ın bir tesisini bu sistem drone saldırılarından koruyor."
Kayasal, şirket olarak 4-5 yıldır bu konuda çalışmalar yürüttüklerini, son 2 yıldır da araç çözümü üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi. Çalışmalarında Türkiye'nin son dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Kayasal, "Silah ya da bomba atarla drone vurmak çok zor. Yeni tehditlere yenilikçi silahlarla karşılık vermemiz gerekiyor. Bu yüzden de yönlendirilmiş enerji sistemleriyle bu tehditleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Çünkü dünyada da buna yönelik bir trend var ama henüz bir ürün yok. İlk ürünü ortaya koyarak dünyada ilk olmayı hedefliyoruz." dedi.
BİRÇOK FARKLI KULLANIM SEÇENEĞİNE SAHİP
Alka'yı ilk olarak ROKETSAN'daki test alanında denediklerini, sonra kendi tesislerine kurulumunu gerçekleştirdiklerini anlatan Kayasal, "Kendimiz denemeler yapıyoruz, mesela bir drone hedefi gelse, model uçak saldırısı olsa nasıl olur diye. Bunlara karşı tespit ve tahribatta oldukça etkili olduğunu gördük. Çevredeki insanlara ya da unsurlara zarar vermeden sadece hedef üzerinde seçilen noktaya hasar vererek hedefi bertaraf edebiliyoruz." diye konuştu.