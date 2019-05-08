Dünya Türkiye'yi konuşacak! YESS ilk kez görüntülendi...

Kayasal, şirket olarak 4-5 yıldır bu konuda çalışmalar yürüttüklerini, son 2 yıldır da araç çözümü üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi. Çalışmalarında Türkiye'nin son dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Kayasal, "Silah ya da bomba atarla drone vurmak çok zor. Yeni tehditlere yenilikçi silahlarla karşılık vermemiz gerekiyor. Bu yüzden de yönlendirilmiş enerji sistemleriyle bu tehditleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Çünkü dünyada da buna yönelik bir trend var ama henüz bir ürün yok. İlk ürünü ortaya koyarak dünyada ilk olmayı hedefliyoruz." dedi.