Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya! S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?

Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya geldi. Rus yapımı S-400 mü ABD yapımı Patriot füzeleri mi daha güçlü? S-400 Triumf olarak adlandırılan S-400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. İşte karşılarındaki hedefleri tuzla buz eden iki füze savunma sistemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri.

10.05.2019 21:54 - Son Güncelleme: 10.05.2019 22:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





