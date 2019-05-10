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Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya! S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?

Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya geldi. Rus yapımı S-400 mü ABD yapımı Patriot füzeleri mi daha güçlü? S-400 Triumf olarak adlandırılan S-400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. İşte karşılarındaki hedefleri tuzla buz eden iki füze savunma sistemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri.

10.05.2019 21:54 - Son Güncelleme: 10.05.2019 22:00
Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya! S 400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?

S400 FÜZESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-400 Triumf olarak adlandırılan S400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya! S 400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?

S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur.

Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya! S 400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?

S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır.

Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya! S 400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?

Ayrıca S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir.

Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya! S 400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?

S400 FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

S-400'ün kullandığı füzeler Rus Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçilmiştir.

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