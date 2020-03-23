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Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı geldi

Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu.

23.03.2020 16:49 - Son Güncelleme: 20.04.2020 12:34
Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...
Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...

Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Google'dan milyonlarca telefon sahibine şok uyarı! Hemen silin... Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar... Uygulama; Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri işlemleri yapmalarına imkan veren yazılımlardır. Uygulamaların hazırlanması için yazılım dilleri ve aynı zamanda bazı uygulama geliştirme araçları kullanılır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...
Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...

AMAN DİKKAT! İŞTE BAŞINIZA İŞ AÇACAK O UYGULAMALAR

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Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...
Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...

Pro Camera Beauty

Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...
Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...
Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...

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