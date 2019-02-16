Bu videolar dünyanın kaderini değiştirecek! Başta Donald Trump... (Deepfake ne demek?)
Donald Trump, Barack Obama ve nicesi... Onların bu videoları toplumsal düzeni bozabilir, dünya tarihini etkileyebilir... Yapay zeka teknolojisi ise ortaya çıkanların bir kısmı teknolojik açıdan ne kadar iyi birer gelişme olarak görülse de, işin ucu farklı yerlere çıkabilir. Yapay zeka teknolojisinin bir ürünü olan deepfake ile ünlü isimlerin yüzleri kullanılarak pornografik görüntüler internette yayınlanıyor. Peki ne demek bu deepfake? İşte detaylar...
Yapay zeka teknolojisinin geldiği son noktalardan biri olan deepfake, toplumsal düzeni tehdit etme noktasına gelmiş olabilir. İnternette yeni bir akım olan ve ünlülerin başına bela olan deepfake teknolojisi, Reddit'teki bir sayfa ile popülerleşti. Videodaki kişinin yüzünü başka birininkiyle değiştirmeye yarayan bu teknik pornografik amaçlarla kullanılıyor.
Bu gördükleriniz sosyal medyada örnek olarak gösterilenler ve masum olanları. Bu da onlardan biri. Orjinali dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'ın videosunda yüzüne yine dünyaca ünlü bir oyuncu olan Steve Buscemi'nin yüzü yerleştirildi. Sonucun gerçekten farkı yok gibi.
Ünlüler işin içine girdikten sonra ise bahsi geçen Reddit sayfası kapatıldı ve bu içerikler yasaklanmaya başlandı.
PEKİ BU VİDEOLAR NASIL YAPILIYOR?
Bir kişinin dudak hareketleri ve mimiklerini öğrenmek için daha önceki görüntüleri taranıyor. Ardından dudak hareketleri ve mimikler işleniyor. Makine öğrenme teknolojisi ve yapay zekadan faydalanarak ortaya o kişin bir algoritması konuluyor. Daha sonra az evvel gördüğünüz videolarda olduğu gibi, taklitçinin ağız hareketleri ve mimikleri ne olursa olsun hepsi taklit edilmek istenen kişinin suratında beliriyor.