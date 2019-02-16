Bu videolar dünyanın kaderini değiştirecek! Başta Donald Trump... (Deepfake ne demek?)

Ünlüler işin içine girdikten sonra ise bahsi geçen Reddit sayfası kapatıldı ve bu içerikler yasaklanmaya başlandı.

PEKİ BU VİDEOLAR NASIL YAPILIYOR?

Bir kişinin dudak hareketleri ve mimiklerini öğrenmek için daha önceki görüntüleri taranıyor. Ardından dudak hareketleri ve mimikler işleniyor. Makine öğrenme teknolojisi ve yapay zekadan faydalanarak ortaya o kişin bir algoritması konuluyor. Daha sonra az evvel gördüğünüz videolarda olduğu gibi, taklitçinin ağız hareketleri ve mimikleri ne olursa olsun hepsi taklit edilmek istenen kişinin suratında beliriyor.