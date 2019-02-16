Hangisi gerçek Baracak Obama? Deepfake teknolojisi hayrete düşürüyor 16.02.2019 12:01

Gelişen yapay zeka teknolojisi toplumsal hayatı nasıl etkileyecek? Bu video tam olarak bunu anlatır nitelikte. İstediğiniz kişiyi istediğiniz başka birinin yüzüne konumlandırabilen deepfake videoları, görenleri hayrete düşürüyor.