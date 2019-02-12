Sıradan 14 Şubat hediyesini unutun! İşte teknolojik sevgililer günü hediyeleri
14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Kimileri bir mesaj, bir yemek ile mutlu olurken, kimileri somut hediyeler görmek istiyor. Haliyle ortaya 14 Şubat'ı kriz haline çeviren o soru çıkıyor '14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne hediye alınır?' Belki çoktan hediye almış olabilirsiniz ama bu hediyelere bir göz atmakta yarar var. Eğer sizin de gönlünüz sıradna bir 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesine razı değilse, bir de teknolojik sevgililer günü hediyelerine bakın.
14 Şubat Sevgililer Günü çoktan hediye telaşına düşürdü bile. Peki ama neden 14 Şubat tarihinin Sevgililer Günü olarak kutlandığını biliyor musunuz? Önce bu günün kısa bir tarihine bakalım.
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?
Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
GÜNÜMÜZDE 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.
Şimdi sıra geldi hem kullanışlı hem de teknolojik sevgililer günü hediyelerine.
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