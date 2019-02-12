Sıradan 14 Şubat hediyesini unutun! İşte teknolojik sevgililer günü hediyeleri

14 Şubat Sevgililer Günü çoktan hediye telaşına düşürdü bile. Peki ama neden 14 Şubat tarihinin Sevgililer Günü olarak kutlandığını biliyor musunuz? Önce bu günün kısa bir tarihine bakalım.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

