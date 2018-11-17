Bu soruları bilen 85 bin TL ile işe başlıyor

Teknoloji dünyasında ürün ve servisleriyle pazarın sürükleyici markası konumunda bulan Apple'da ortalama mühendis maaşları yıllık 200 bin doları buluyor. Aylık 85 bin TL'yi aşan bu rakama diğer çalışma koşulları da eklenince Apple'ın iş görüşmelerindeki sorular da ürünleri gibi gündemden düşmüyor. Apple ile iş görüşmesi yapmış olan kişilerin kariyer sitesi Glassdoor'daki paylaşımlarından o zor ve bazıları da bir o kadar ilginç olan soruları derledik.

17 Kasım 2018 Cumartesi, 09:40:59
Bu soruları bilen 85 bin TL ile işe başlıyor

1- Bir fincan sıcak kahve ve buzdolabından küçük bir soğuk sütümüz var. En soğuk kombinasyonu en erken (ortada, sonunda veya sonunda) almak için ne zaman kahveye süt eklersin? (Ürün tasarım mühendisi adayı)

Bu soruları bilen 85 bin TL ile işe başlıyor

2- Empire State binasının ağırlığı ne kadardır? (Çözüm danışmanı adayı)

Bu soruları bilen 85 bin TL ile işe başlıyor

3- Senin süper kahramanın hangisi ve neden? (Perakende bölümü adayı)

Bu soruları bilen 85 bin TL ile işe başlıyor

4- Beş yaşındaki bir çocuğa RAM'in ne olduğunu nasıl açıklarsın? (Apple Genius adayı)

Bu soruları bilen 85 bin TL ile işe başlıyor

5- Uçak kanadı nasıl çalışır? (Sistem mühendisi adayı)

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