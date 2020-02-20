Bu denklemi 9 yaşında bir çocuk yazdı! Kimse çözemiyor, aklın sınırlarını zorluyor
Bu denklem sosyal medyayı salladı. Neden mi? Yazar Celeste Ng, Twitter hesabından 9 yaşındaki oğlunun akşam yemeğinde yazdığını iddia ettiği bir denklemi paylaştı.9 yaşında bir çocuk tarafından kaleme alınmış denklem, basit görünümüne rağmen oldukça kafa karıştırıcı. Kısa sürede ilgi çeken bu paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
20.02.2020 10:15
- Son Güncelleme: 20.02.2020 10:15
Yazar Celeste Ng'nin 9 yaşındaki oğlunun yazdığı bir denklem sistemini Twitter hesabından paylaşması sonrası bu matematik sorusu dijital dünyanın en çok konuşulan konularından biri halien geldi.
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Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan denklem çözümünün oldukça zor olduğunu belirten bazı kullanıcılar, bu denklemin 9 yaşında bir çocuk tarafından yazılamayacağını iddia etti.
Popular Mechanics'te yer alan habere göre, Denklemin doğru çözümü için f=1, a=4 olmalıdır. a ve f bilinmeyenlerine gerekli değerler verildikten sonra denklemin geri kalanı kolaylık çözülebiliyor. f=1 ve a=4 değerlerini aldığında e=7 ve c=-5 olacaktır.
Sosyal medyada yayılan ve çözmeye çalışanların sınırlarını zorlayan en aldatıcı bulmacalar ile bakalım siz ne yapacaksınız. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. İşte sosyal medyanın en aldatıcı bulmacaları ve cevapları...
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