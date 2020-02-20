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Bu denklemi 9 yaşında bir çocuk yazdı! Kimse çözemiyor, aklın sınırlarını zorluyor

Bu denklem sosyal medyayı salladı. Neden mi? Yazar Celeste Ng, Twitter hesabından 9 yaşındaki oğlunun akşam yemeğinde yazdığını iddia ettiği bir denklemi paylaştı.9 yaşında bir çocuk tarafından kaleme alınmış denklem, basit görünümüne rağmen oldukça kafa karıştırıcı. Kısa sürede ilgi çeken bu paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

20.02.2020 10:15 - Son Güncelleme: 20.02.2020 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





