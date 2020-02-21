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NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! Uzayda su bulundu

1958 yılında ABD'de kurulan NASA, Uzay'ın derinliklerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Tabi bu araştırmalar sonunda heyecan verici keşifler gelmeye devam ediyor. NASA'nın 5 Temmuz 2016 tarihinde gönderdiği, Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno heyecan verici bilgiler yolladı.

21.02.2020 09:39 - Son Güncelleme: 21.02.2020 09:40
NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! Uzayda su bulundu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzaya gönderdiği ve 5 Temmuz 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno, bu tarih itibariyle çalışmalarını sürdürüyor.

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NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! Uzayda su bulundu

Nature Astronomy dergisinde paylaşılan son araştırmalara göre, Juno Jüpiter'in ekvator bölgesinde bulunan atmosferin moleküllerinde yüzde 25 oranında su tespit etti.

NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! Uzayda su bulundu

NASA'nın 1995 yılında gerçekleştirdiği Galileo, Jüpiter'in Güneşe kıyasla kuru olduğunu öne sürmüştü.

NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! Uzayda su bulundu

Ortaya çıkanlar sonrasında ; gezegenin su bulundurmasıyla ilgili olarak, tespit edilen ilk veriler olarak kayıtlara geçti.

NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! Uzayda su bulundu

Yapılan Güneş ve Jüpiter kıyaslamasının sıvı su olarak değil, oksijen ve hidrojen temelli olarak bulunuyor.

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