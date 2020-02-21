NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! Uzayda su bulundu
1958 yılında ABD'de kurulan NASA, Uzay'ın derinliklerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Tabi bu araştırmalar sonunda heyecan verici keşifler gelmeye devam ediyor. NASA'nın 5 Temmuz 2016 tarihinde gönderdiği, Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno heyecan verici bilgiler yolladı.
21.02.2020 09:39
- Son Güncelleme: 21.02.2020 09:40
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzaya gönderdiği ve 5 Temmuz 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno, bu tarih itibariyle çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nature Astronomy dergisinde paylaşılan son araştırmalara göre, Juno Jüpiter'in ekvator bölgesinde bulunan atmosferin moleküllerinde yüzde 25 oranında su tespit etti.
NASA'nın 1995 yılında gerçekleştirdiği Galileo, Jüpiter'in Güneşe kıyasla kuru olduğunu öne sürmüştü.
Ortaya çıkanlar sonrasında ; gezegenin su bulundurmasıyla ilgili olarak, tespit edilen ilk veriler olarak kayıtlara geçti.
Yapılan Güneş ve Jüpiter kıyaslamasının sıvı su olarak değil, oksijen ve hidrojen temelli olarak bulunuyor.