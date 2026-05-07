Apple’dan yeni güncelleme: iOS 26.5 ile iPhone’larda neler değişti?

Apple, iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren iOS 26.5 güncellemesini resmen yayınladı. Küçük bir ara sürüm gibi görünse de bu güncelleme güvenlikten mesajlaşmaya, sistem entegrasyonlarından kişiselleştirmeye kadar birçok alanda dikkat çeken yenilikler içeriyor. Yeni sürüm bazı özelliklerle iPhone ve Android arasındaki etkileşimi de güçlendiriyor.

iOS 26.5, Apple ekosisteminde sessiz ama etkili bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Büyük tasarım değişikliklerinden ziyade kullanıcı deneyimini iyileştiren ve altyapıyı güçlendiren yeniliklerle geliyor. Mesajlaşmadan haritalara, aksesuar bağlantılarından duvar kâğıtlarına kadar uzanan bu güncelleme iPhone'u daha esnek ve daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Güncellemeye nasıl geçilir?

iOS 26.5'e geçmek isteyen kullanıcılar için süreç oldukça basit:

  • Ayarlar menüsüne girilir
  • Genel sekmesi açılır
  • Yazılım Güncelleme bölümünden yeni sürüm indirilebilir
  • Apple ayrıca iPhone 11 ve daha yeni modellerin bu güncellemeyi desteklediğini belirtiyor.
RCS mesajlarda şifreleme dönemi

Yeni sürümle birlikte RCS mesajlaşma sistemine önemli bir güvenlik katmanı ekleniyor. Artık iPhone ile Android kullanıcıları arasındaki mesajlarda şifreleme devreye giriyor. Sohbetlerde görülen kilit simgesi mesajların korunmaya alındığını gösteriyor. Ancak bu özellik bazı operatörlerde kademeli olarak aktif ediliyor.

"RCS mesajlarda şifreleme" ne demek?

Şifreleme (end-to-end encryption) şu anlama gelir:

👉 Mesaj sadece sen ve karşı taraf tarafından okunabilir
👉 Operatörler bile içeriği göremez
👉 Araya giren biri mesajı ele geçirse bile okuyamaz (şifreli olur)

Apple haritalar’da yeni reklam sistemi

Apple Haritalar artık sadece yön bulma uygulaması olmaktan çıkıyor. iOS 26.5 ile birlikte:

  • Yerel işletme reklamları
  • "Önerilen Yerler" adlı yeni keşif sistemi kullanıcılara sunuluyor.
  • Bu bölümde hem sponsorlu içerikler hem de kullanıcı alışkanlıklarına göre öneriler yer alıyor.
USB-C aksesuarlarla daha kolay eşleşme

Mashable'da yer alan habere göre yeni güncelleme USB-C üzerinden bağlanan aksesuarları otomatik tanıma özelliği getiriyor. Magic Mouse ve Magic Keyboard gibi cihazlar iPhone'a takıldığında hızlıca eşleşiyor ve sonrasında Bluetooth üzerinden kullanılabiliyor.

Android’e geçişte daha fazla kontrol

iPhone'dan Android'e geçmek isteyen kullanıcılar için veri aktarımı artık daha esnek. iOS 26.5 ile mesaj ekleri ve içerik türleri daha seçilebilir şekilde taşınabiliyor.

iOS 26.5 büyük bir görsel değişim getirmese de güvenlik, bağlantı ve kullanıcı deneyimi tarafında önemli dokunuşlar içeriyor. Özellikle mesajlaşma güvenliği ve sistem entegrasyonları bu sürümde öne çıkıyor.

