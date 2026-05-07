iOS 26.5, Apple ekosisteminde sessiz ama etkili bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Büyük tasarım değişikliklerinden ziyade kullanıcı deneyimini iyileştiren ve altyapıyı güçlendiren yeniliklerle geliyor. Mesajlaşmadan haritalara, aksesuar bağlantılarından duvar kâğıtlarına kadar uzanan bu güncelleme iPhone'u daha esnek ve daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor.
Güncellemeye nasıl geçilir?
iOS 26.5'e geçmek isteyen kullanıcılar için süreç oldukça basit:
RCS mesajlarda şifreleme dönemi
Yeni sürümle birlikte RCS mesajlaşma sistemine önemli bir güvenlik katmanı ekleniyor. Artık iPhone ile Android kullanıcıları arasındaki mesajlarda şifreleme devreye giriyor. Sohbetlerde görülen kilit simgesi mesajların korunmaya alındığını gösteriyor. Ancak bu özellik bazı operatörlerde kademeli olarak aktif ediliyor.
"RCS mesajlarda şifreleme" ne demek?
Şifreleme (end-to-end encryption) şu anlama gelir:
👉 Mesaj sadece sen ve karşı taraf tarafından okunabilir 👉 Operatörler bile içeriği göremez 👉 Araya giren biri mesajı ele geçirse bile okuyamaz (şifreli olur)
Apple haritalar'da yeni reklam sistemi
Apple Haritalar artık sadece yön bulma uygulaması olmaktan çıkıyor. iOS 26.5 ile birlikte:
USB-C aksesuarlarla daha kolay eşleşme
Mashable'da yer alan habere göre yeni güncelleme USB-C üzerinden bağlanan aksesuarları otomatik tanıma özelliği getiriyor. Magic Mouse ve Magic Keyboard gibi cihazlar iPhone'a takıldığında hızlıca eşleşiyor ve sonrasında Bluetooth üzerinden kullanılabiliyor.
Android'e geçişte daha fazla kontrol
iPhone'dan Android'e geçmek isteyen kullanıcılar için veri aktarımı artık daha esnek. iOS 26.5 ile mesaj ekleri ve içerik türleri daha seçilebilir şekilde taşınabiliyor.
iOS 26.5 büyük bir görsel değişim getirmese de güvenlik, bağlantı ve kullanıcı deneyimi tarafında önemli dokunuşlar içeriyor. Özellikle mesajlaşma güvenliği ve sistem entegrasyonları bu sürümde öne çıkıyor.
Parçalanarak hayatta kalıyor: Robotlarda deniz yıldızı formülü