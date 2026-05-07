RCS mesajlarda şifreleme dönemi

Yeni sürümle birlikte RCS mesajlaşma sistemine önemli bir güvenlik katmanı ekleniyor. Artık iPhone ile Android kullanıcıları arasındaki mesajlarda şifreleme devreye giriyor. Sohbetlerde görülen kilit simgesi mesajların korunmaya alındığını gösteriyor. Ancak bu özellik bazı operatörlerde kademeli olarak aktif ediliyor.

"RCS mesajlarda şifreleme" ne demek?

Şifreleme (end-to-end encryption) şu anlama gelir:

👉 Mesaj sadece sen ve karşı taraf tarafından okunabilir

👉 Operatörler bile içeriği göremez

👉 Araya giren biri mesajı ele geçirse bile okuyamaz (şifreli olur)