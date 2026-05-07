Bir kolunu kaybetse de yürümeye devam ediyor

Araştırmacılar deniz yıldızlarının hareket sisteminin düşündüğümüzden çok daha gelişmiş olduğunu ortaya koydu. Her bir tüp ayağın bağımsız çalışabildiği ve çevreden aldığı yerel geri bildirimle hareket ettiği keşfedildi.

Yani canlı, merkezi bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymadan koordineli şekilde ilerleyebiliyor. Bir kolunu kaybetmesi bile sistemin tamamen durmasına neden olmuyor.

Bu keşif özellikle zorlu koşullarda görev yapan robotlar için büyük önem taşıyor. Çünkü günümüzde birçok robot, tek bir motor veya bağlantı arızasında tamamen işlevsiz hâle geliyor.