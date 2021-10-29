Vav TV İzle
Haberler Teknoloji Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz...

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz...

Akıllı telefon kullanıcılarının dikkate almadığı bir gerçek ortaya çıktı. Dünyada milyarlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda pek çok uygulamayı yükledikten sonra karşımıza gizlilik sözleşmesi çıkabiliyor. Küçük puntolarla yazılmış olan bu kullanıcı sözleşmelerini pek çok kişi okumadan onaylıyor. Öyle ki kullanıcı sözleşmesini kabul etmek aynı zamanda kişisel bilgilerin işlenmesine de yol açıyor. Bu konuda önemli açıklamalar yapan uzmanlar verilerin izinsiz paylaşmanın suç olduğununun altını çiziyor.

29.10.2021 20:41 - Son Güncelleme: 29.10.2021 20:41
Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz...

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz... Pek çok uygulama telefonunuz için gizlilik tehdidi oluşturabilir. Gizlilik sözleşmesi şartlarını okumadan onaylayanın başı yanar. Kişisel veriler ele geçirilirse tehlikeye girebilir. Dünyanın her geçen gün dijitalleştiği çağımızda kişisel verilerin koruması bir o kadar zorlaşmaya başlıyor. Hemen hemen her kullanıcının karşısına birçok uygulamada gizlilik sözleşmesi çıkıyor. Bu sözleşmeler çoğu kullanıcı tarafından genelde okunmadan onaylanıyor. Ancak bu kullanıcı sözleşmeleri kullanıcılar için tehdit unsuru olabiliyor. Ancak uzmanlar verilerin izinsiz kullanılmasının suç olduğunu ifade ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz...

Neredeyse okunmayacak kadar küçük puntolarla yazılmış uzun sözleşme metinleri veya bir tık'la kabul edilmiş sayılan sözleşme hükümleri.

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz...

Hemen hepsi kullanıcıların kişisel verilerini elde etmek adına oluşturulan birer tuzak gibi. Özellikle telefon ve tabletlere indirilen mobil uygulamaların kurulumu öncesi dayatılan gizlilik sözleşmesi, kullanıcılar için adeta birer tehdit unsuru.

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz...

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ...

CnnTürk'te yer alan habere göre Avukat Aslı Korkmaz, "Veri kullanıcıları tarafından tek taraflı hazırlanan sözleşmelerde görüyoruz ki adeta son kullanıcıları okumadan onaylamaya zorlamak için bu metinler uzun uzun hazırlanıyorlar" dedi.

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz...

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise "Bu gizlilik sözleşmesinin içerisinde sizden alınan kişisel verilerin telefon numaranız olabilir, mail adresiniz olabilir, isminiz, soy isminiz olabilir ve adres bilgileriniz olabilir.

SON DAKİKA