WhatsApp'ı açan sudan çıkmış balığa dönebilir! Sır gibi saklanan özellik ifşa oldu! Artık kara listeye eklenen tüm kişiler artık göremeyecek. WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcılarıyla buluşturmak için harekete geçti. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması 'Son Görülme' kısmıyla ilgili dördüncü bir seçeneği kullanıcılarına sunacak. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneğiyle kara listeye almadığınız kişiler son görülmenizi görebilecek. Bu listede yer alan kullanıcılar ise son görülmenize bakamayacak.