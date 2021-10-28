WhatsApp'ı açan sudan çıkmış balığa dönebilir! Sır gibi saklanan özellik ifşa oldu! Artık kara listeye eklenen tüm kişiler...
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp herkesin beklediği bir özelliği daha aktif etmek için kolları sıvadı. Bilindiği üzere uygulamayı aktif olarak kullanan kişilere Ayarlar kısmında yer alan 'Son Görülme' özelliği için üç seçenek sunuluyor. Siz son görülmenizi herkese açık, kişilerim ya da hiç kimse seçeneklerinden birisini seçerek aktif edebiliyorsunuz. Hiç kimse seçeneğini seçtiğiniz zaman siz de diğer kullanıcıların son görülmesini göremiyordunuz. Ancak bu konuda dördüncü bir özellik daha aktif edilecek. Kişilerim hariç seçeneğiyle kara listeye almadığınız kişiler son görülmenizi rahatlıkla görebilecek. Özelliğin ne zaman aktif edileceği ise bilinmiyor.
WhatsApp'ı açan sudan çıkmış balığa dönebilir! Sır gibi saklanan özellik ifşa oldu! Artık kara listeye eklenen tüm kişiler artık göremeyecek. WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcılarıyla buluşturmak için harekete geçti. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması 'Son Görülme' kısmıyla ilgili dördüncü bir seçeneği kullanıcılarına sunacak. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneğiyle kara listeye almadığınız kişiler son görülmenizi görebilecek. Bu listede yer alan kullanıcılar ise son görülmenize bakamayacak.
YENİ ÖZELLİK GELİYOR
WhatsApp herkesin beklediği bir özelliği daha aktif etmek için çalışmalara başladı. Bilindiği üzere uygulamayı aktif olarak kullanan kişilere Ayarlar kısmında yer alan 'Son Görülme' özelliği için üç seçenek sunuluyor.