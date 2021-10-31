Gece saat 12'den sonra fişleri tek tek çekilecek! WhatsApp açılmazsa donup kalmayın! Bu model telefonlar listeden çıkarılıyor!

WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesecek. 31 Ekim o model telefonlar için son gün olacak. Dünya genelinde milyarlarca kişinin aktif olarak kullandığı WhatsApp flaş bir kararla gündeme geldi. Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması 1 Kasım itibariyle bazı iOS ve Android telefon modellerinin fişini çekme kararı aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni ayla birlikte Android 4.0.3 altı versiyon telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. WhatsApp'ın yaptığı açıklamada destek alamayacak telefonların listesi tek tek açıklandı. İşte uygulamanın 1 Kasım itibariyle açılmayacağı telefonların listesi