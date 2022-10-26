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Haberler Teknoloji 29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! GENÇLERE elektronik, bilgisayara, telefonda o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! iPhone, Samsung, Huawei...

29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! GENÇLERE elektronik, bilgisayara, telefonda o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! iPhone, Samsung, Huawei...

28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacağını açıklayan Erkan Kandemir, KDV ve ÖTV indirimine yönelik açıklamalarıyla vatandaşa müjdeyi verdi. 28 Ekim günü yaopılan açıklamaya göre gençler için teknolojik ve elektronik aletlerde ÖTV indirimi yapılacağı belirtildi. Peki, Elektronikte ÖTV indirimi ne kadar olacak? İşte ÖTV indirimli telefon fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
26.10.2022 10:16 - Son Güncelleme: 26.10.2022 10:16
29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! GENÇLERE elektronik, bilgisayara, telefonda o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! iPhone, Samsung, Huawei...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonlarda ve teknolojik ürünlerde KDV ve ÖTV indirimi hakkında bilgi verdi.

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29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! GENÇLERE elektronik, bilgisayara, telefonda o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! iPhone, Samsung, Huawei...

KDV İNDİRİMİ OLACAK MI?

"Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin... "

29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! GENÇLERE elektronik, bilgisayara, telefonda o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! iPhone, Samsung, Huawei...

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

"Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz."

29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! GENÇLERE elektronik, bilgisayara, telefonda o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! iPhone, Samsung, Huawei...

28 EKİM GÜNÜ BELLİ OLACAK

AK Parti 28 Ekim günü düzenlenecek törenle seçim beyannamesini, seçim vaatlerini kamuoyuna açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı seçim vaatleri ile ilgili bir bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, ilk telefon ve oyun konsolu alımında ÖTV indirimi, bilgisayar alımında ise ÖTV olmadığı için KDV indirimi yapılacağını söyledi.

29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! GENÇLERE elektronik, bilgisayara, telefonda o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! iPhone, Samsung, Huawei...

ÖTV SIFIRLANIRSA TELEFON FİYATLARI

Mevcut ÖTV hesaplamasına bakacak olursak;

1.500 TL'ye kadar olan cep telefonlarının teslimi aşamasında yüzde 25,

1.500 TL – 3 bin TL arasındaki cep telefonlarının tesliminde yüzde 40

3.000 TL üzerindeki cep telefonlarının tesliminde ise yüzde 50

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