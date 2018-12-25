2018'e damgasını vuran en güçlü akıllı telefonlar
2018 akıllı telefonlar açısından rekabet içinde geçen bir yıl oldu. Birbirinden farklı markaların yarışa dahil olmasıyla akıllı telefonların çoğalmasına sebep oldu. Performans ve tasarımsal bazda köklü değişikliklerin yaşandığı yılda en hızlı akıllı telefonlar hangileriydi? İşte bu sorunun yanıtı.
Son yıllarda akıllı telefon sektöründe çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Fakat 2018'de performans ve tasarım bazlı yenilikler ile sektör adeta çağ atladı.
Malum, artık hemen hemen tüm akıllı telefonlar modern bir tasarım çizgisine sahip. Uçtan uca ekranlar, çentikli tasarımlar, yüksek ekran gövde oranı ve şık bir görünüm.
Hatırlanacağı üzere Apple A12X Bionic yonga setinden güç alan iPad Pro'nun Xbox One seviyesinde bir cihaz olduğunu açıklamıştı.
Peki 2018'de satışa sunulan en hızlı akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda AnTuTu performans testine göre 2018'in en güçlü akıllı telefonları listesi ile karşınızdayız.
2018'in en güçlü akıllı telefonları listesini hazırlarken, telefonların AnTuTu üzerinde aldıkları puanları baz aldık. Malum AnTuTu akıllı telefonperformansları konusunda en güvenilir testlerden biri.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri 2018'in en güçlü akıllı telefonları listesi ile başbaşa bırakalım.