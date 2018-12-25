2018'e damgasını vuran en güçlü akıllı telefonlar

Hatırlanacağı üzere Apple A12X Bionic yonga setinden güç alan iPad Pro'nun Xbox One seviyesinde bir cihaz olduğunu açıklamıştı.



Peki 2018'de satışa sunulan en hızlı akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda AnTuTu performans testine göre 2018'in en güçlü akıllı telefonları listesi ile karşınızdayız.