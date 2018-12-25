Kamera denince akla gelen akıllı telefonlar
Sizin için satın alacağınız akıllı telefonun iyi bir kameraya sahip olması herşeyden önce mi geliyor? O zaman DxOMark puanına göre en iyi akıllı telefonlar listemize mutlaka göz atın!
Günümüzde akıllı telefon satın alacaklar için öncelikli kriterlerden birisi de kamera. Bu durumun farkında olan üreticiler, artık 3 – 4 ana kamerayla muazzam geniş açılı fotoğraflar çekebilen modeller geliştiriyor.
Özellikle üst segmentteki modellerin ana kameraları, profesyonel kameralarla yarışabilecek seviyeye geldi. Artık akıllı telefon kamerasıyla, uzun metraj filmler bile çekiliyor.
Peki akıllı telefon satın alırken kamerasının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl anlayabiliriz? Açıkçası bunu hemen anlamanın bir yolu yok. Çünkü kameraların farklı ortamlarda, farklı ışıklarda, farklı performanslar sergilediği gerçeğini unutmamamız gerekiyor.
İşte tam olarak da bu sebepten ötürü, kamera performansını kestirebilmek açısından DxOMark oldukça güvenilir bir kaynak.
Akıllı telefonların kameraları üzerinde onlarca test gerçekleştiren DxOMark, son olarak ortalama bir puan veriyor. Eğer bir akıllı telefon DxOMark'tan yüksek puan aldıysa, kamera performansı da hayli tatmin edicidir diyebiliriz.
Bu yüzden bizler de DxOMark puanlarını baz alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar üzerine bir liste hazırladık.
Bu arada en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listemize geçmeden önce belirtelim. Yeni çıkmış olan bazı modeller henüz değerlendirmeye alınmadığı için listede yer almıyor. Nitekim Mate 20 Pro da bunlardan biri. Büyük bir olasılıkla Mate 20 Pro, DxOMark tarafından puanlandırıldığında bu listenin zirvesinde yer alacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.