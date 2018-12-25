Kamera denince akla gelen akıllı telefonlar

Bu arada en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listemize geçmeden önce belirtelim. Yeni çıkmış olan bazı modeller henüz değerlendirmeye alınmadığı için listede yer almıyor. Nitekim Mate 20 Pro da bunlardan biri. Büyük bir olasılıkla Mate 20 Pro, DxOMark tarafından puanlandırıldığında bu listenin zirvesinde yer alacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

