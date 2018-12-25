TSK envanterine yerli silahlar eklenmeye devam ediyor (Türkiye'nin yerli silahları)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yerli silah üretimine devam ediliyor. Düşmana en büyük gözdağını verecek olan Kargu tanıtıldı. Kendini imha etme özelliğine sahip olan İHA Kargu'dan 40 adeti TSK'ya teslim edildi. Kargu'nun özellikleri dünyayı kıskandıracak cinsten.
25 Aralık 2018 Salı, 14:52:22 Güncelleme: 15:48:40
KARGU, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen KARGU, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.
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