TSK envanterine yerli silahlar eklenmeye devam ediyor (Türkiye'nin yerli silahları)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yerli silah üretimine devam ediliyor. Düşmana en büyük gözdağını verecek olan Kargu tanıtıldı. Kendini imha etme özelliğine sahip olan İHA Kargu'dan 40 adeti TSK'ya teslim edildi. Kargu'nun özellikleri dünyayı kıskandıracak cinsten.

25 Aralık 2018 Salı, 14:52:22 Güncelleme: 15:48:40
TSK envanterine yerli silahlar eklenmeye devam ediyor (Türkiye'nin yerli silahları)

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinde geliştirilen ürünlerin teslimatları da devam ediyor.

TSK envanterine yerli silahlar eklenmeye devam ediyor (Türkiye'nin yerli silahları)

40 ADET KARGU TSK'NIN EMRİNDE

Bu bağlamda geliştirilen kamikaze İHA Kargulardan 40 adeti TSK'ya teslim edildi. Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı öncesinde bu İHA'lar meskun mahal operasyonlarındaki etkisiyle dikkat çekiyor.

TSK envanterine yerli silahlar eklenmeye devam ediyor (Türkiye'nin yerli silahları)

DÜŞMANIN ELİNE GEÇMEMEK İÇİN KENDİNİ İMHA EDİYOR

KARGU, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca, KARGU'ya eklenmesi planlanan zırh delici mühimmatın yerli olarak geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

TSK envanterine yerli silahlar eklenmeye devam ediyor (Türkiye'nin yerli silahları)

KARGU, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen KARGU, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.

TSK envanterine yerli silahlar eklenmeye devam ediyor (Türkiye'nin yerli silahları)
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