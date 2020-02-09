108 megapixel kamera özelliği! Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 108 megapixellik kamerası ile yolda! Telefonun ilk görüntüleri sızdı. Dünya genelinde fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi, yeni amiral telefonu Mi Note 10 Pro için son hazırlıklarını yapıyor. Henüz duyurusu yapılmayan telefonun fiyatı ise internete sızdı. 649.99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen yeni Xiaomi telefon, pazarı da hareketlendireceğe benziyor. İki model arasında 149.99 euro fiyat farkı bulunuyor. Mi Note 10, 108 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Peki Xiaomi Mi Note 10 Pro hangi özelliklerle geliyor?
Teknoloji devlerinin en büyük rekabeti hiç kuşkusuz ki akıllı telefon üretimi alanında yaşnıyor. Apple'ın uzun süre tek başına ambargo koyduğu üretime ilk olarak Samsung karşı atak yapmıştı. iPhone ile büyük rekabet yaşayan Samsung'a ise Huawei'den atak gelmişti. Kısa sürede dünyayı sarsan telefonlar üreten Huawei, Samsung'un pazar payını elinden almıştı.
Samsung, Huawei, Apple üçgenine en son katılan ise yine bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaom oldu. Üstün özellikli telefonlarını uygun fiyatlarla satan Xiaomi kısa sürede pazarı altüst etti. Türkiye'dede büyük satışlar yapan Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ile dünyayı sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Telefonun afişi sızdırıldı.