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WhatsApp'a sıra dışı özellik BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

WhatsApp'a sıra dışı özellik BETA'sı ortaya çıktı! WhatsApp akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmez uygulamaları arasında yer almaktadır. Whatsapp'a gelen yeni özellikler ise milyonları yakından ilgilendiriyor. Birçok kişinin anlık yazışmasını gerçekleştiriği, fotoğraf, video ve dosya paylaşımı tek tuşla saniyeler içinde yapabildiği mesajlaşma ağı WhatsApp sürekli olarak yenileniyor. Her geçen gün bir güncelleme ile özellik yüklenirken, Facebook ve Instagram uygulamaları da WhatsApp ile koordineli olarak kullanılabiliyor. Facebook, Istagram ve WhatsApp dolayısıyla birbirinin güncellemelerinden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebiliyor. WhatsApp'dan 2020'nin ilk bomba özelliği geliyor. Uygulama için planlanan karanlık ekran temalarının BETA sürümü sızdırıldı.

10.02.2020 09:53 - Son Güncelleme: 10.02.2020 09:53
Milyonlara müjde! WhatsApp'a müthiş özellik BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

Akıllı telefonların hayatımızın her alanında etkili birer aygıt haline gelmesi mesajlaşma programlarının önemini artırdı. İnternet üzerinden mesajlaşma olanağı sunan uygulamalar içinde hiç kuşkusuz ki en çok tercih edileni WhatsApp! Hemen hemen herkes WhatsApp kullanırken, teknoloji devi Instagram ve Facebook ile de entegre olması nedeniyle öne çıkıyor. WhatsApp uygulaması ile kolayca iletişim kurulabilirken, dosya, fotoğraf veya video da gönderilebiliyor.

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Milyonlara müjde! WhatsApp'a müthiş özellik BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

WhatsApp kısa aralıklar ile kullanıcıların beğeneceği özelliklerin yer aldığı güncellemeleri yayınlıyor. Instagram ve Facebook'da beğeni kazanan özellikler de WhatsApp'a yükleniyor. Bunlardan sonuncusu ise karanlık mode özelliği olacak. Karanlık mod ile ilgili çalışma yapıldığı sır değil.

Milyonlara müjde! WhatsApp'a müthiş özellik BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

Facebook ve Instagram'da kullanılan bu özellik için BETA hazırlandı. Hazırlanan BETA internete sızdı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere WhatsApp'ın bomba özelliklerini ve sızdırılan BETA sürümünü derledik. İşte WhatsApp'ın son özelliği ve detaylar...

Milyonlara müjde! WhatsApp'a müthiş özellik BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

HEM IOS HEM ANDROİD İÇİN

Facebook'un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uzun bir süredir hem iOS'te hem de Android'de karanlık tema için çalışmalarına başlamıştı.

Milyonlara müjde! WhatsApp'a müthiş özellik BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

YENİ SIZINTI GELDİ

Beta sürümlerinde test edilen bu karanlık temanın ne zaman herkese kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de yeni bir sızıntı geldi.

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