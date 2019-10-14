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Galatasaraylı Radamel Falcao bu görüntüsüyle yok artık dedirtti! Görenler şaştı kaldı...

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız yaz döneminin flaş transferlerinden biriydi Radamel Falcao... 32 yaşındaki Kolombiyalı henüz bekleneni veremedi ama hem spor hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao'ya ait ortaya çıkan görüntüler görenleri şoke etti. Dünya yıldızı Kolombiyalı golcünün fotoğraflarını görenler yok artık dedi.

14.10.2019 17:38 - Son Güncelleme: 14.10.2019 17:44
Galatasaraylı Radamel Falcao bu görüntüsüyle yok artık dedirtti! Görenler şaştı kaldı...

Yaz döneminin en çok konuşulan transferi hiç kuşkusuz Radamel Falcao'ydu. Galatasaray yoğun uğraşlarla Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmıştı.

Galatasaraylı Radamel Falcao bu görüntüsüyle yok artık dedirtti! Görenler şaştı kaldı...

Ancak gelin görün ki, 32 yaşındaki Kolombiyalı henüz sarı-kırmızılı formayla isteneni veremedi.

Galatasaraylı Radamel Falcao bu görüntüsüyle yok artık dedirtti! Görenler şaştı kaldı...

Pek çok Avrupa devinde forma giyen Falcao'nun birazdan göreceğini fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

Galatasaraylı Radamel Falcao bu görüntüsüyle yok artık dedirtti! Görenler şaştı kaldı...

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Galatasaraylı Radamel Falcao bu görüntüsüyle yok artık dedirtti! Görenler şaştı kaldı...

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