Son dakika Galatasaray haberleri... İngiliz basını Galatasaray'ı konuşuyor: Diagne'yi elinden çıkarmaya neden bu kadar hevesliler?
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi elinden çıkarma çabası İngilizlerde şaşkınlık yarattı. Golcü oyuncu ile ilgili İngiliz basınında yer alan haberlerde, "Galatasaray, Mbaye Diagne'nin rekortmen golcü olmasına rağmen onu bırakmaya neden bu kadar hevesli olduğu da merak ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
19.02.2021 14:14
- Son Güncelleme: 19.02.2021 14:14
Galatasaray'dan ara transfer döneminde Preimer Lig ekibi Westbromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne, yeni takımında kısa süre içinde kendisini kabul ettirdi.
Cimbom'un Senegalli golcüyü ısrarla elden çıkarmaya çalışması ise İngilizlerde şaşkınlık yarattı.
Ocak ayında 1.5 milyon Pound karşılığında Westbromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne, İngiliz ekibiyle şu ana kadar Premier Lig'de 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyarken teknik direktörü Sam Allardayce ve taraftarların gözüne girmeyi başardı.
Tottenham maçında iki golü VAR kararı ile iptal edilen Diagne'nin bitiriciliği ile Westrbromwich'te tam not aldı.
Satın alma opsiyonu ile kiralanan Diagne'yi Galatasaray'ın ısrarla elden çıkarmak istemesi ise İngiliz basınında şaşkınlık yarattı.