Son dakika Galatasaray haberleri... İngiliz basını Galatasaray'ı konuşuyor: Diagne'yi elinden çıkarmaya neden bu kadar hevesliler?

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi elinden çıkarma çabası İngilizlerde şaşkınlık yarattı. Golcü oyuncu ile ilgili İngiliz basınında yer alan haberlerde, "Galatasaray, Mbaye Diagne'nin rekortmen golcü olmasına rağmen onu bırakmaya neden bu kadar hevesli olduğu da merak ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

19.02.2021 14:14 - Son Güncelleme: 19.02.2021 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





