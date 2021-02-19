İstanbul'da dev kapışma! İşte Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler



2010-2011'İ YAKALADI

Başarılı hoca, 2010-11'den sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı Avcı'nın gelmesi ile istatistikleri alt üst eden Karadeniz devi, Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Süper Lig'de 6 karşılaşmalık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bugün de 3 puan alması halinde seriyi 7'ye yükseltecek. Son olarak 2003-04'te 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fırtına, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak. Avcı, futbolcularına, "Evet eksiğimiz çok. Ancak çok iyi bir yola germiş durumdayız ve biz her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Çünkü biz Trabzon'uz" dedi.