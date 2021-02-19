İstanbul'da dev kapışma! İşte Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler
2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen, son 6 maçını kayıpsız geçen ve zirve ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmeyi başaran Trabzonspor, bu akşam 19.00'da ligde zor günler geçiren son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. Avcı, Kocaman'ın takımlarını 6 defa mağlup ederken, 5 defa da kaybetti. İşte zorlu karşılaşmanın muhtemel 11'leri.
Süper Lig'de 9 haftadır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, bugün deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Cezalı, sakat ve corona virüsü nedeniyle 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Karadeniz devi, eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz devi ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Başarılı hoca, 96 günlük görev süresinde çıktığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.44 maç başı puan ortalaması elde etti.
2010-2011'İ YAKALADI
Başarılı hoca, 2010-11'den sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı Avcı'nın gelmesi ile istatistikleri alt üst eden Karadeniz devi, Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Süper Lig'de 6 karşılaşmalık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bugün de 3 puan alması halinde seriyi 7'ye yükseltecek. Son olarak 2003-04'te 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fırtına, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak. Avcı, futbolcularına, "Evet eksiğimiz çok. Ancak çok iyi bir yola germiş durumdayız ve biz her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Çünkü biz Trabzon'uz" dedi.
KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM
Başakşehir sınavında sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra testi pozitif çıkan 7 oyuncu görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle bugün yok. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da kadroya alınmadı. Abdullah Avcı'nın, son oynanan Gaziantep maçındaki 11'inde mecburi değişiklikler yaparak kalede Uğurcan'ın yerine Kağan'a, Nwakaeme'nin yerine ise Afobe'ye şans vermesi bekleniyor. 9 genç isim kadroda yer alırken, kaptanlığı da Kamil Ahmet'in yapması bekleniyor.