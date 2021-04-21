Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Sezon başında Fatih Terim'in ısrarları sonrası kadroya katılan Arda Turan'ın sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip tecrübeli ismin sözleşmesi konusunda flaş bir karar aldı.
Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. İşte detaylar...
SAHA DIŞINDA FAYDASI ÇOK
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.