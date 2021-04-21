RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Sezon başında Fatih Terim'in ısrarları sonrası kadroya katılan Arda Turan'ın sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip tecrübeli ismin sözleşmesi konusunda flaş bir karar aldı.

21.04.2021 10:22 - Son Güncelleme: 21.04.2021 10:22
Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?

Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?

Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor.

Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?

19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.

Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?

SAHA DIŞINDA FAYDASI ÇOK
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.

Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sözleşmesi uzayacak mı?

Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye gird-i ğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.