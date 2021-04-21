Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı yorum: Durumun vehameti...
Süper Lig'de son viraja girilirken, Beşiktaş Ankaragücü maçından sonra Sivasspor maçında da puan kaybetti. Deplasmandan 0-0'lık eşitlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip silik oyunu nedeniyle taraftarlarından büyük eleştiri alırken, şampiyonluk yarışında elindeki avantajı kaybetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları da dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte detaylar...
SİNAN VARDAR - KEYİFLER KAÇIYOR
Beşiktaş'ın Sivas'tan aldığı 1 puanı küçümsemiyorum ama takım iyi işaretler vermiyor. Sözüm size futbolcu kardeşlerim; şampiyonluğa bu kadar inanmışken son 3-4 maçtır takım keyfimizi kaçırıyor. Dünkü kötü futbolla Beşiktaş 2 puan kaybetmedi, 1 puan kazandı. Hazıra dağ dayanmaz! Aman dikkat! Şampiyon olmak isteyen bir takımın dün 90 dakikayı iki buçuk pozisyonla bitirmesi durumun vahimiyetini gösteriyor.
Kanatlar çalışmıyor. Hadi N'Sakala'dan alışkınız ama Larin ve Rosier de yokları oynadı. N'Koudou zaten zaman kaybı... Dakikalar geçtikçe oyun iyice düğümlenirken Sergen hoca baktı olmadı, son 20 dakikada Ghezzal ve Dorukhan'ın yerine Ljajic ve Gökhan Töre'yi oyuna sürdü. Böyle bir değişikliği eminim ki, Rıza Çalımbay beklemiyordu. Ama iki futbolcu öyle berbat ki, sürmez olaydı.
Aboubakar'ı bir kenara koyup, 'geçmiş olsun' dileklerimi ileteyim ama dün sahada iyi olan bir Ersin bir de Atiba vardı. Yapmayın beyler; ayıptır!.. Sivasspor; Başkan Mecnun Odyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay'la bütçesine ihanet etmeden harika işler çıkarıyor. Ahmet Oğuz dün dikkatimi çekerken, kaleci Ali Şaşal'ın yan toplarda ve topu oyuna sokarken gösterdiği beceriyi çok beğendim. Hakkını verelim, Sivas o kadar eksiğine rağmen galibiyeti kaçıran taraf oldu.
TURGAY DEMİR - ATIBA SANTRAFOR!
Cyle Larin'i ön ortaya çekince iyi bir kanat forveti kaybettiğiniz yetmiyormuş gibi rakip ceza sahası önünde top tutmak, oyun kurmak mümkün olmuyor. Öyleyse kalan maçlarda orta saha oyuncularıyla bir çözüm üretmek şart. Benim önerim Atiba'yı önde kullanmak… Kanatlarda Larin ve Ghezzal, arkada Josef, Adem, Dorukhan önde Atiba… Beşiktaş yaklaşık 40 golünü ceza sahası içindeki organizasyonlarıyla atmış… Larin merkez santrafor oynadığı zaman bu tür organizasyonlar yapamazsınız. Atiba ile ne kadar olur bilinmez ama bundan iyi olacağı da neredeyse kesin...