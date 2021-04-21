Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı yorum: Durumun vehameti...

Kanatlar çalışmıyor. Hadi N'Sakala'dan alışkınız ama Larin ve Rosier de yokları oynadı. N'Koudou zaten zaman kaybı... Dakikalar geçtikçe oyun iyice düğümlenirken Sergen hoca baktı olmadı, son 20 dakikada Ghezzal ve Dorukhan'ın yerine Ljajic ve Gökhan Töre'yi oyuna sürdü. Böyle bir değişikliği eminim ki, Rıza Çalımbay beklemiyordu. Ama iki futbolcu öyle berbat ki, sürmez olaydı.