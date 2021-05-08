RAMAZAN İMSAKİYE
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Zirvede dev derbi! İşte Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Dev maç öncesi iki takıda şampiyonluk hesapları yaparken teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın sahaya çıkacağı 11'ler de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri.

08.05.2021 10:48 - Son Güncelleme: 08.05.2021 10:48
Zirvede dev derbi! İşte Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu gece geldi çattı... Tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Gözler Türk Telekom'daki büyük Galatasaray- Beşiktaş derbisinde olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zirvede dev derbi! İşte Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Sarı-kırmızılılar, liderin 6 puan gerisinde bulunuyor. Cimbom'un rakibini yakalaması için 2 yol var. Ya ikili averajda ya da genel averajda rakibini geçmek.

Zirvede dev derbi! İşte Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Galatasaray sezonun ilk yarısındaki mücadelede Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti.

Zirvede dev derbi! İşte Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Şu anda da genel averajda 10 gol geride. Genel averajın kapanmasını imkansız gören Fatih Terim ve öğrencileri bugün sadece 3 puan değil, 3 fark da arayacak.

Zirvede dev derbi! İşte Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

KADRO BOZULMAYACAK
Fatih Terim, bugünkü derbide kazanan 11'i bozmayacak. Kalede Muslera yere lacak. Sağ bekte son haftaların formda ismi Şener Özbayraklı yer alacak.