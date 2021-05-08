Zirvede dev derbi! İşte Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Dev maç öncesi iki takıda şampiyonluk hesapları yaparken teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın sahaya çıkacağı 11'ler de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri.
08.05.2021 10:48
- Son Güncelleme: 08.05.2021 10:48