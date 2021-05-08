RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi: Tamamen hayal ürünü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun liderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivetlilerde gündeme gelen isimle ilgili kötü haber geldi. Yunan basını ayrıca Kanarya'nın transfer listesindeki yıldız isimle ilgili, "Haberler tamamen hayal ürünü. Bu senaryo bilim kurgu filmlerinde bile çok az bulunur." ifadelerine yer verdi.

08.05.2021 11:43 - Son Güncelleme: 08.05.2021 11:52
Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi: Tamamen hayal ürünü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi: Tamamen hayal ürünü

Sezon başında kadroya dahil edilen Samatta, Cisse, Lemos, Tisserand gibi oyuncular hayal kırıklığı yaratmış durumda. Diğer yandan en verimli transfer olarak Szalai ve Pelkas öne çıktı.

Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi: Tamamen hayal ürünü

Bu sezon özellikle deplasmanda Pelkas'tan çok iyi verim alan Fenerbahçe önümüzdeki yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi: Tamamen hayal ürünü

FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ KANAT OYUNCUSU

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise kanat transferi önceliğini koruyor.

Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi: Tamamen hayal ürünü

Bu mevki için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme Olympiakos forması giyen eski Galatasaraylı Buruma ve PAOK'un genç yıldızı Christos Tzolis gelmişti.