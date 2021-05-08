Fenerbahçe'yi yıkan transfer haberi: Tamamen hayal ürünü
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun liderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivetlilerde gündeme gelen isimle ilgili kötü haber geldi. Yunan basını ayrıca Kanarya'nın transfer listesindeki yıldız isimle ilgili, "Haberler tamamen hayal ürünü. Bu senaryo bilim kurgu filmlerinde bile çok az bulunur." ifadelerine yer verdi.
08.05.2021 11:43
- Son Güncelleme: 08.05.2021 11:52