RAMAZAN İMSAKİYE
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

20.04.2022 10:55 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:57
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

ALANYASPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Alanyaspor, kupa macerasına 4. turdan başladı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. Tur'da Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı. Alanya ekibi, son 16 turunda ise Adana Demirspor karşısında 4-2 galip gelerek çeyrek finale kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

Çeyrek finalde ise Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler


SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor: İşte muhtemel 11’ler

KUPADA 4. RANDEVU
Sivasspor ile Alanyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak.

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