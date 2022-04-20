Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
20.04.2022 10:55 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:57
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
ALANYASPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Alanyaspor, kupa macerasına 4. turdan başladı.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.