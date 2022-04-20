Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun umudu Arda Güler, son dönemin en çok konuşulan futbolcuları arasında yerini aldı. Genç yıldız, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında en çok skor katkısı yapan ikinci isim olmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
20.04.2022 17:35 - Son Güncelleme: 20.04.2022 17:36
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler son dönemin en çok konuşulan futbolcularından biri olmayı başardı.
Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de 10 maçta 224 dakika süre alan yıldız futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performansıyla tam 5 gole direkt katkı yaptı.
Arda Güler, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında en çok skor katkısı yapan ikinci isim olmayı başardı.