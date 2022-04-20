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Haberler Spor Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun umudu Arda Güler, son dönemin en çok konuşulan futbolcuları arasında yerini aldı. Genç yıldız, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında en çok skor katkısı yapan ikinci isim olmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
20.04.2022 17:35 - Son Güncelleme: 20.04.2022 17:36
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler son dönemin en çok konuşulan futbolcularından biri olmayı başardı.

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Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...

Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de 10 maçta 224 dakika süre alan yıldız futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performansıyla tam 5 gole direkt katkı yaptı.

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...

Arda Güler, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında en çok skor katkısı yapan ikinci isim olmayı başardı.

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...

TEK RAKİBİ GAVİ
Listenin zirvesinde Barcelona'nın süper yeteneği Gavi var.

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler yıldızları tek tek solladı! Tek rakibi Gavi...

La Liga'da 27 maça çıkan ve 1726 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 6 asistle 8 gole katkıda bulundu.

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