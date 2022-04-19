RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor TFF'de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı

TFF'de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı

Son dakika spor haberi... TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerin istifa kararı gündeme bomba gibi düştü. İstifa kararları sonrası Türk futbolunda büyük bir bilinmezlik yaşanırken, MHK'ya Sabri Çelik başkan olarak atandı. Usta spor yazarı Erman Toroğlu, Türk futbolunda yaşananların perde arkasını kaleme aldı. İşte o yazı...

19.04.2022 15:12 - Son Güncelleme: 19.04.2022 15:47
TFF’de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı ve üyeleri de istifa etti. Alınan isitfa kararı sonrası yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Gündeme bomba gibi düşen istifaların perde arkasında neler yaşanıyor? SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü yazısında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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TFF’de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı

ERMAN TOROĞLU: "BANA ÇOK İŞ DÜŞECEK, BENİ YORACAKLAR"
Son 5 komitenin başkanlarını hatırlayalım… Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu ve yeniden Sabri Çelik… Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımıyorum. Karşılaşmadım, konuşmadım, çay içmedim. Diğer isimleri biliyorum. Ferhat Gündoğdu için bir şey diyemem.

TFF’de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı

"SERVET YARDIMCI DİK DURMADI"
Aslında öyle ya da böyle çok komite başkanının yapamadığı cesarette bir işe girdi, Nihat Özdemir arkasında sağlam durdu ama Servet Yardımcı koltuğu kaybetme kaygısıyla maalesef dik duramadı.

TFF’de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı

Yapılan iş bir ihtilaldi, Türk futbolu için çok hayırlı bir iş olacaktı. Eğer başarılı olsaydı 15-20 yıl Türk hakemliğinde ve Türk futbolunda inanılmaz bir iyileşme gerçekleşecekti ama başarılı olamadı, eskiye döndük. Şimdi daha da kötü.

TFF’de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı

Plakası alınan hakemler var. 06, 34, 35… İnanılmaz bir kan davası çıkacak ve intikam alınmaya başlanacak. Diğer dört komite başkanını tanıyorum. Hiçbiri sakat işlere girmediler. Hepsi düzgün tiplerdi. Kimisi daha cesaretliydi, kimisi daha ılımlı. İyi şeyler yapmaya kalktılar ama camiadaki eşek arıları sağı solu soka soka onlara da zarar verdiler. Onlar da illallah deyip kaçtılar.

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