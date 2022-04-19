TFF'de neler yaşanıyor? Krizin perde arkasını Erman Toroğlu yazdı
Son dakika spor haberi... TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerin istifa kararı gündeme bomba gibi düştü. İstifa kararları sonrası Türk futbolunda büyük bir bilinmezlik yaşanırken, MHK'ya Sabri Çelik başkan olarak atandı. Usta spor yazarı Erman Toroğlu, Türk futbolunda yaşananların perde arkasını kaleme aldı. İşte o yazı...
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı ve üyeleri de istifa etti. Alınan isitfa kararı sonrası yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Gündeme bomba gibi düşen istifaların perde arkasında neler yaşanıyor? SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü yazısında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...
ERMAN TOROĞLU: "BANA ÇOK İŞ DÜŞECEK, BENİ YORACAKLAR"
Son 5 komitenin başkanlarını hatırlayalım… Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu ve yeniden Sabri Çelik… Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımıyorum. Karşılaşmadım, konuşmadım, çay içmedim. Diğer isimleri biliyorum. Ferhat Gündoğdu için bir şey diyemem.
Plakası alınan hakemler var. 06, 34, 35… İnanılmaz bir kan davası çıkacak ve intikam alınmaya başlanacak. Diğer dört komite başkanını tanıyorum. Hiçbiri sakat işlere girmediler. Hepsi düzgün tiplerdi. Kimisi daha cesaretliydi, kimisi daha ılımlı. İyi şeyler yapmaya kalktılar ama camiadaki eşek arıları sağı solu soka soka onlara da zarar verdiler. Onlar da illallah deyip kaçtılar.