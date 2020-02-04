GaleriSpor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Erzurum'a gol oldu yağdı, Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı. Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, BB. Erzurumspor karşısında 2 gol kaydederek galibiyete katkı sağladı. Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyadaki Alexander Sörloth ile ilgili o yorumlar...

04.02.2020 23:00 - Son Güncelleme: 04.02.2020 23:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Erzurum'a gol oldu yağdı, Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor. Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Norveçli golcü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında BB. Erzurumspor'u da boş geçmedi. Sörloth'un bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte sosyal medyada Sörloth yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Erzurum'a gol oldu yağdı, Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Erzurum'a gol oldu yağdı, Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Erzurum'a gol oldu yağdı, Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Erzurum'a gol oldu yağdı, Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!