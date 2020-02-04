Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Erzurum'a gol oldu yağdı, Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı. Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, BB. Erzurumspor karşısında 2 gol kaydederek galibiyete katkı sağladı. Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyadaki Alexander Sörloth ile ilgili o yorumlar...
04.02.2020 23:00
- Son Güncelleme: 04.02.2020 23:07
Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor. Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Norveçli golcü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında BB. Erzurumspor'u da boş geçmedi. Sörloth'un bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte sosyal medyada Sörloth yorumları...
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