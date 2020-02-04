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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!

Süper Lig'in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Sergen Yalçın istifa etmişti. Beşiktaş'ta da kısa bir süre önce Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı yönetecek. 13 yıl sonra Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönüşü, Vodafone Park'ta düzenlenen ve binlerce Beşiktaş taraftarının katıldığı imza töreni ile kutlandı. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

04.02.2020 20:01 - Son Güncelleme: 04.02.2020 20:26
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!

Adaı Beşiktaş ile özdeşleşen Sergen Yalçın yuvasına döndü. 13 yıl sonra Beşiktaş'a teknik direktör olarak geldi. Beşiktaş yönetiminin aldığı bu karar Beşiktaş camiasında olumlu karşılandı.

Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!

İşte Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerinden bazıları:

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!

Ali Sami Alkış: Bu Sergen'i günde 3 posta dövmek lazım. Yeteneklerinin farkında değil çocuk.

Sergen: Kim o adam, çıksın kapının önüne kim kimi dövüyor görsün.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!

Muhabir: Çok koşsaydın nasıl bir futbolcu olurdun?
Sergen: Çok koşsaydım atlet olurdum, futbolcu değil!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!

Vedat Okyar: "Sergen koşmadığın için çok eleştiriliyorsun, ne diyorsun bu konuda?"
Sergen: "Ya Vedat abi, ben koşunca yoruluyorum, bunu kimseye anlatamıyorum bir türlü."

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