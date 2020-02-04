Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!

Süper Lig'in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Sergen Yalçın istifa etmişti. Beşiktaş'ta da kısa bir süre önce Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı yönetecek. 13 yıl sonra Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönüşü, Vodafone Park'ta düzenlenen ve binlerce Beşiktaş taraftarının katıldığı imza töreni ile kutlandı. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

04.02.2020 20:01 - Son Güncelleme: 04.02.2020 20:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





