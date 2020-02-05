Galatasaray 2 yıl önce Elmander'in önerdiği Sörloth’u elinden kaçırmış!

Galatasaray'a Sörloth'un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.

05.02.2020 10:16 - Son Güncelleme: 05.02.2020 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





