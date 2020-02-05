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Galatasaray 2 yıl önce Elmander'in önerdiği Sörloth’u elinden kaçırmış!

Galatasaray'a Sörloth'un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.

05.02.2020 10:16 - Son Güncelleme: 05.02.2020 10:24
Galatasaray 2 yıl önce Elmander'in önerdiği Sörloth’u elinden kaçırmış!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.

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Galatasaray 2 yıl önce Elmander'in önerdiği Sörloth’u elinden kaçırmış!

Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı.

Galatasaray 2 yıl önce Elmander'in önerdiği Sörloth’u elinden kaçırmış!

Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

Galatasaray 2 yıl önce Elmander'in önerdiği Sörloth’u elinden kaçırmış!

BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı.

Galatasaray 2 yıl önce Elmander'in önerdiği Sörloth’u elinden kaçırmış!

Milliyet'in haberine göre yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.

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