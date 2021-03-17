Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon da yarı finalde karşılaşan ezeli rakipler, bugün 20.45'te Antalya'da kozlarını paylaşacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak maçta Beşiktaş'ın finaldeki rakibi belli olacak. İki takımın Türkiye Kupası'nda daha önce oynadıkları 3 maçın, biri penaltılardan olmak üzere, tamamını Alanyaspor kazandı. İşte iki takımın muhtemel 11'leri.
17.03.2021 09:38
- Son Güncelleme: 17.03.2021 09:54