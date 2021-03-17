Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

GEÇEN SEZONUN KOPYASI OLDU

Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Sivasspor'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı.