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Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon da yarı finalde karşılaşan ezeli rakipler, bugün 20.45'te Antalya'da kozlarını paylaşacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak maçta Beşiktaş'ın finaldeki rakibi belli olacak. İki takımın Türkiye Kupası'nda daha önce oynadıkları 3 maçın, biri penaltılardan olmak üzere, tamamını Alanyaspor kazandı. İşte iki takımın muhtemel 11'leri.

17.03.2021 09:38 - Son Güncelleme: 17.03.2021 09:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün Antalya'da yaşanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Kentin Süper Lig'deki iki temsilcisi Antalyaspor ve Alanyaspor, kozlarını Antalya'da paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

A Spor'dan yayınlanacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak derbide üstünlük sağlayacak ekip adını finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

ALANYASPOR İKİ MAÇI DA KAZANDI
Süper Lig'de 3 gün önce Alanya'daki randevuyu, Alanyaspor 4-0'lık sonuçla kazanmıştı. Antalyaspor, ilk yarıdaki maçı da 2-0 kaybetmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

GEÇEN SEZONUN KOPYASI OLDU
Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Sivasspor'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı.