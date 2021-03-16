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Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro

6 yıldır kupaya hasret kalan Fenerbahçe, ne Süper Lig'de ne de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olabiliyor. Bu sezon da kupadan elenen, üst üste yaptığı puan kayıplarıyla lige de havlu atmak üzere olan sarı-lacivertli ekip son 3 sezonda 52 futbolcuya kira ve bonservis bedeli olarak 65 milyon euro ödedi. Bu futbolcuların yıllık maliyetleri de 150 milyon euro civarında tutarken, teknik ekibe de 10 milyon euro harcandı. Yani Fenerbahçe'de başarısızlığın bedeli 225 milyon euroyu buldu.

16.03.2021 16:57 - Son Güncelleme: 16.03.2021 16:57
Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro

Kupaya çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertli takım, ligde de son Gençlerbirliği mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını neredeyse mucizelere bırakmış durumda. Zira 1 maçı eksik olan lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisindeler.

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Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro

Üstelik takımın sergilediği futbol kimseye ümit vermiyor. Fenerbahçe adına daha üzücü tablo ise transfere harcanan para ve her yıl giderek artan borç.

Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro

FUTBOLCULARA 215 MİLYON EURO
Ali Koç başkanlığındaki 3. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her yıl silbaştan takım kurdu. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20'de 14, bu sezon ise tam 22 futbolcu transfer edildi. Üç sezonda alınan 52 oyuncunun sadece bonservis ve kira bedellerine en az 65 milyon Euro ödendi (bazılarının kira bedeli açıklanmadı).

Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro

Oyunculara ödenen ücretler bunun çok daha fazlası. Fenerbahçe uzun süredir futbolculara ödediği paraları açıklamıyor. Ancak piyasa koşulları doğrultusunda bir değerlendirme yapılınca, 52 oyuncu ile yapılan sözleşmeler karşılığında toplam 150 milyon Euro'luk yükümlülük altına girildiği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro

TEKNİK KADROYA 10 MİLYON EURO
65 milyon Euro'luk bonservis ve kira bedelleri de dahil edilince, futbolcular için 215 milyon Euro harcandığı görülüyor.