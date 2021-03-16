Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro
6 yıldır kupaya hasret kalan Fenerbahçe, ne Süper Lig'de ne de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olabiliyor. Bu sezon da kupadan elenen, üst üste yaptığı puan kayıplarıyla lige de havlu atmak üzere olan sarı-lacivertli ekip son 3 sezonda 52 futbolcuya kira ve bonservis bedeli olarak 65 milyon euro ödedi. Bu futbolcuların yıllık maliyetleri de 150 milyon euro civarında tutarken, teknik ekibe de 10 milyon euro harcandı. Yani Fenerbahçe'de başarısızlığın bedeli 225 milyon euroyu buldu.
FUTBOLCULARA 215 MİLYON EURO
Ali Koç başkanlığındaki 3. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her yıl silbaştan takım kurdu. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20'de 14, bu sezon ise tam 22 futbolcu transfer edildi. Üç sezonda alınan 52 oyuncunun sadece bonservis ve kira bedellerine en az 65 milyon Euro ödendi (bazılarının kira bedeli açıklanmadı).
Oyunculara ödenen ücretler bunun çok daha fazlası. Fenerbahçe uzun süredir futbolculara ödediği paraları açıklamıyor. Ancak piyasa koşulları doğrultusunda bir değerlendirme yapılınca, 52 oyuncu ile yapılan sözleşmeler karşılığında toplam 150 milyon Euro'luk yükümlülük altına girildiği tahmin ediliyor.