Fenerbahçe'de ağır fatura! Sıfır kupanın bedeli 225 milyon euro

6 yıldır kupaya hasret kalan Fenerbahçe, ne Süper Lig'de ne de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olabiliyor. Bu sezon da kupadan elenen, üst üste yaptığı puan kayıplarıyla lige de havlu atmak üzere olan sarı-lacivertli ekip son 3 sezonda 52 futbolcuya kira ve bonservis bedeli olarak 65 milyon euro ödedi. Bu futbolcuların yıllık maliyetleri de 150 milyon euro civarında tutarken, teknik ekibe de 10 milyon euro harcandı. Yani Fenerbahçe'de başarısızlığın bedeli 225 milyon euroyu buldu.

16.03.2021 16:57 - Son Güncelleme: 16.03.2021 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





