Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...

Beşiktaş ile Başakşehir, bu akşam Vodafone Park'ta Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada kazanan takım finale yükselecek. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmada her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

16.03.2021 15:55 - Son Güncelleme: 16.03.2021 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





