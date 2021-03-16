Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...
Beşiktaş ile Başakşehir, bu akşam Vodafone Park'ta Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada kazanan takım finale yükselecek. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmada her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...
16.03.2021 15:55
- Son Güncelleme: 16.03.2021 16:02
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele saat 20.45'te oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.