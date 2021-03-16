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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...

Beşiktaş ile Başakşehir, bu akşam Vodafone Park'ta Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada kazanan takım finale yükselecek. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmada her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

16.03.2021 15:55 - Son Güncelleme: 16.03.2021 16:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele saat 20.45'te oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef 2 kupa. Hafta sonunda Başakşehir karşısında 3-2 kazanarak lig yarışında kayıp yaşamayan siyahbeyazlılar, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...

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Beşiktaş'ta teknik direktör Yalçın, bazı oyuncuları Başakşehir karşılaşmasında dinlendirebilir. Kalede Utku'ya görev vermeyi planlayan Yalçın, Dorukhan ve Necip'i de ilk 11'de sahaya sürebilir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...

Mücadelenin uzatmalara ve penaltılara gitme ihtimali nedeniyle hafta sonundaki F.Bahçe derbisini de düşünen Yalçın, sahaya bu doğrultuda bir kadro sürmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gökhan Töre sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı 11'leri...

Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları sürüyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ...