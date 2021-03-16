İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Galatasaray'ın planı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonunun startını veriyor. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda takımın gençleştirileceği öğrenilirken, Terim'in listesinde gelecek vaat eden yıldız adayları olduğu öğrenildi. İşte Galatasaraylıların merak ettiği transfer listesi...

16.03.2021 15:34 - Son Güncelleme: 16.03.2021 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





