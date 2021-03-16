İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Galatasaray'ın planı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonunun startını veriyor. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda takımın gençleştirileceği öğrenilirken, Terim'in listesinde gelecek vaat eden yıldız adayları olduğu öğrenildi. İşte Galatasaraylıların merak ettiği transfer listesi...
16.03.2021 15:34
- Son Güncelleme: 16.03.2021 15:34
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor maçını 3-0 kazanan Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için raporlama çalışmaları devam ediyor...
Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed gibi genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda yolları ayırmayı düşündüğü futbolcuların yerine daha genç ve potansiyelli isimleri alacak.
Yerli futbolcularda da gençleşen Galatasaray, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi isimlerin Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almasını umuyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kiralık giden genç futbolcular arasından da yeniden değerlendirileceği isimler de olacak.