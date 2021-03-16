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Vefat eden eski Galatasaraylı Erhan Önal'ın kızı o ünlü oyuncu çıktı! Erhan Önal kimdir, neden öldü ve biyografisi...

Türkiye bugün acı bir haber daha aldı. Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski yıldızlarından 'Papaz Erhan' lakaplı efsane futbolu Erhan Önal 65 yaşında vefat etti. Erhan Önal'ın vefatı başta tüm sporseverler olmak üzere tüm Türkiye'yi üzdü. 1957 Münih doğumlu Önal, Almanya Bundesliga'da forma giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçmişti. Erhan Önal'ın ölümünün ardından araştırma yapanlar ise kızının ünlü bir oyuncu olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. İşte Erhan Önal hakkında merak edilen her şey...

16.03.2021 16:10 - Son Güncelleme: 16.03.2021 16:10
Vefat eden eski Galatasaraylı Erhan Önal'ın kızı o ünlü oyuncu çıktı! Erhan Önal kimdir, neden öldü ve biyografisi...

Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Erhan Önal hayatını kaybetti… 1985-1992 yılları arasında Galatasaray'da 203 maça çıkan efsane isim 63 yaşında vefat etti.

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Vefat eden eski Galatasaraylı Erhan Önal'ın kızı o ünlü oyuncu çıktı! Erhan Önal kimdir, neden öldü ve biyografisi...

2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vefat eden eski Galatasaraylı Erhan Önal'ın kızı o ünlü oyuncu çıktı! Erhan Önal kimdir, neden öldü ve biyografisi...

Münih Türkgücü, Bayer Münih, Standard Liege, Fenerbahçe formaları da giyen Erhan Önal Türk Milli Takımı'nda da görev almıştı. 3 Eylül 1957'de Almanya'da doğan Erhan Önal futbolculuk dönemindeki uzun sakalları nedeniyle 'Papaz Erhan' lakabını almıştı.

Vefat eden eski Galatasaraylı Erhan Önal'ın kızı o ünlü oyuncu çıktı! Erhan Önal kimdir, neden öldü ve biyografisi...

Türk futboluna 'geriden oyun kurma' kültürünü getiren, Bayern Münih altyapısından yetişen, ülkedeki ilk teknik liberolardan olan Erhan Önal futbol oynadığı 80'li yıllara damga vurmuş bir isimdi.

Vefat eden eski Galatasaraylı Erhan Önal'ın kızı o ünlü oyuncu çıktı! Erhan Önal kimdir, neden öldü ve biyografisi...

BUNDESLIGA'DA FUTBOL OYNAYAN İLK TÜRK

Erhan Önal, özellikle Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray'ın değişmez liberosuydu. Defanstan topu çıkarışı, libero anlayışını futbolumuza yerleştirmesi ve duran toplardaki teknik vuruşlarıyla hafızalarımızda hep yer buldu.