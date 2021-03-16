Vefat eden eski Galatasaraylı Erhan Önal'ın kızı o ünlü oyuncu çıktı! Erhan Önal kimdir, neden öldü ve biyografisi...

Türkiye bugün acı bir haber daha aldı. Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski yıldızlarından 'Papaz Erhan' lakaplı efsane futbolu Erhan Önal 65 yaşında vefat etti. Erhan Önal'ın vefatı başta tüm sporseverler olmak üzere tüm Türkiye'yi üzdü. 1957 Münih doğumlu Önal, Almanya Bundesliga'da forma giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçmişti. Erhan Önal'ın ölümünün ardından araştırma yapanlar ise kızının ünlü bir oyuncu olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. İşte Erhan Önal hakkında merak edilen her şey...

16.03.2021 16:10 - Son Güncelleme: 16.03.2021 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





