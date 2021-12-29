Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: Galatasaray'ın ligden sonra kupada da havlu atması taraftarları çileden çıkardı!
Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a sahasında yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da çok büyük bir hüsran yaşanıyor. Süper Lig'e Aralık ayında havlu atan Sarı-Kırmızılı takımın, kupaya da veda etmesi taraftarları adeta çileden çıkardı. Sosyal medyada teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sarı-Kırmızılılar böylece Terim yönetiminde elde edilen şok skorlara bir yenisini daha ekledi. TAKVİM, tecrübeli hocanın Galatasaray'daki 4. döneminde yaşanan ağır yenilgilerin listesini çıkardı. İşte o kabarık liste:
2018-2019:
Hatayspor-Galatasaray: 4-2
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde o dönem 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'la eşleşen Galatasaray ilk maçı evinde 2-0 kazanıp tur biletini cebine koydu. Rövanşta da 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Sarı-Kırmızılılar'ın güle oynaya evine döneceğini düşünenler çok yanıldı.
Kısıtlı kadrosuyla müthiş bir geri dönüş yapan Hatayspor 84. dakikada 4-2 öne geçti. Galatasaray kabus gibi geçen son bölümde kalesini savunarak turu geçse de taraftarlar yaşananlara çok büyük tepki gösterdi.
2019-2020:
Real Madrid-Galatasaray: 6-0
Şampiyonlar Ligi'ne çok iddialı bir kadro ve önemli hedeflerle başlayan Galatasaray'ın hüsranı da o kadar büyük oldu. Real Madrid deplasmanında tarihinin en silik futbollarından birisini serileyen Sarı-Kırmızılılar sahadan 6-0 yenil ayrılırken, Muslera'nın kurtarışları sayesinde çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Galatasaray-Tuzlaspor: 0-2
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig ekibi Tuzlaspor'la eşleşen Galatasaray için tur çantada keklik görülüyordu. Ancak Sarı-Kırmızılılar zayıf rakibi önünde hem de kendi seyircisi karşısında çok büyük bir şok yaşadı. Sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Terim'in öğrencileri rövanşı 4-0 kazanıp turu geçse de alınan skandal mağlubiyet uzun süre konuşuldu.