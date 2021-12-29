Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: Galatasaray’ın ligden sonra kupada da havlu atması taraftarları çileden çıkardı!

2019-2020:

Real Madrid-Galatasaray: 6-0

Şampiyonlar Ligi'ne çok iddialı bir kadro ve önemli hedeflerle başlayan Galatasaray'ın hüsranı da o kadar büyük oldu. Real Madrid deplasmanında tarihinin en silik futbollarından birisini serileyen Sarı-Kırmızılılar sahadan 6-0 yenil ayrılırken, Muslera'nın kurtarışları sayesinde çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

