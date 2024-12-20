Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi nihayet tamamlandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gruplar ve eşleşmeler tek tek belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir gibi kulüpler de grup aşamasında Türkiye Kupası'na katıldı. İşte merakla beklenen A, B, C, ve D grupları ve takımların yer aldığı tüm eşleşmeler...
⚽ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI 🏆
A GRUBU
Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor
B GRUBU
Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor
C GRUBU
Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor
D GRUBU
Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor
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FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ
7-8-9 Ocak | Kasımpaşa - Fenerbahçe
2-3-4 Şubat | Fenerbahçe - Erzurumspor
25-26-27 Şubat | Gaziantep FK - Fenerbahçe
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BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ
7-8-9 Ocak | Sivasspor - Beşiktaş
2-3-4 Şubat | Beşiktaş - Kırklarelispor
25-26-27 Şubat | Antalyaspor - Beşiktaş
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GALATASARAY'IN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ:
7-8-9 Ocak | Galatasaray - Başakşehir
2-3-4 Şubat | Boluspor - Galatasaray
25-26-27 Şubat | Galatasaray - Konyaspor