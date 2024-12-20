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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

Türkiye Kupası'nda kura çekimi tamamlandı.Yeni formata göre bu sezon kupada 24 takım lig ve başarı sırasına göre listelenerek 3 torbaya ayrıldı. 6 takımlı 4 grupta mücadele edecek takımların ilk maçlarını 7-8-9 Ocak 2025 tarihlerinde oynamaları planlanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? İşte, takım takım eşleşmeler...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:50 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:50
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi nihayet tamamlandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gruplar ve eşleşmeler tek tek belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir gibi kulüpler de grup aşamasında Türkiye Kupası'na katıldı. İşte merakla beklenen A, B, C, ve D grupları ve takımların yer aldığı tüm eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI 🏆

A GRUBU

Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B GRUBU

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor

C GRUBU

Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor

D GRUBU

Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

🏆

FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ

7-8-9 Ocak | Kasımpaşa - Fenerbahçe

2-3-4 Şubat | Fenerbahçe - Erzurumspor

25-26-27 Şubat | Gaziantep FK - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

🏆

BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ

7-8-9 Ocak | Sivasspor - Beşiktaş

2-3-4 Şubat | Beşiktaş - Kırklarelispor

25-26-27 Şubat | Antalyaspor - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

🏆

GALATASARAY'IN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ:

7-8-9 Ocak | Galatasaray - Başakşehir

2-3-4 Şubat | Boluspor - Galatasaray

25-26-27 Şubat | Galatasaray - Konyaspor