Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası gruplar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi nihayet tamamlandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gruplar ve eşleşmeler tek tek belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir gibi kulüpler de grup aşamasında Türkiye Kupası'na katıldı. İşte merakla beklenen A, B, C, ve D grupları ve takımların yer aldığı tüm eşleşmeler...